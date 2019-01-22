В Алма-Ате продают редкий кабриолет за 588 тысяч долларов

На одном из популярных казахстанских сайтов бесплатных объявлений опубликовано предложение о продаже уникального кабриолета ГАЗ-14-05 1987 года выпуска, который недавно был отреставрирован.

В объявлении указано, что на сегодняшний день на коллекционном рынке Казахстана ни одного такого же автомобиля нет, что неудивительно, поскольку общий тираж этой модели, выпускавшейся в период с 1982 по 1988 годы, составил всего 15 единиц. Каждую из таких машин собрали на Горьковском автозаводе по заказу министерства обороны СССР. В качестве базы для этого кабриолета выступил стандартный ГАЗ-14, лишившийся в итоге крыши и получивший усиленную несущую систему.

Автомобили использовались на военных парадах, о чем говорит наличие в них микрофонной стойки для системы громкой связи, флагштока, а также специальной ручки, помогающей уверенно стоять внутри машины во время ее движения.

Под капотом ГАЗ-14-05, выставленного на продажу, установлен 5,5-литровый 8-цилиндровый мотор, а пробег машины составляет всего тысячу километров.

Заявленная стоимость кабриолета составляет 588 тысяч долларов или 39 миллионов рублей по актуальному курсу.