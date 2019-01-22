У Chery Tiggo 8 появится турбомотор

Chery Tiggo 8 появился на домашнем рынке всего менее года назад, однако, производитель уже поспешил сообщить о предстоящем обновлении.

Публичная презентация этого автомобиля состоялась в середине весны прошлого года. Продажи стартовали летом, и за июнь было продано более 5 тысяч экземпляров. Постепенно показатели продаж стали расти, и уже в конце года за месяц фирме удалось продать более 10 тысяч экземпляров. Однако, компанию, по всей видимости, эти результаты не удовлетворяют. Именно поэтому уже в этом году в продажу поступит рестайлинговая вариация паркетника.

Сообщается, что новинка получит новую решётку радиатора, а также светодиодные фонари. Головная оптика будет оснащена вертикальными блоками. Инсайдеры также отмечают, что и в салоне буду изменения. В частности, появится новая система мультимедиа с «парящим» сенсорным экраном, под которым теперь будут располагаться дефлекторы обдува.

Кроме того, под капотом новинки может быть установлен турбированный мотор объёмом в 1.6 литра с отдачей в 197 лошадиных сил. Он будет работать вместе с коробкой автомат на 6 ступеней. Точная дата презентации обновлённого кроссовера пока не сообщается. Что касается отечественного рынка, то возможность выхода этой модели на него до сих пор находится на рассмотрении.