Toyota Hilux 4х4 Camper, созданный для приключений

Американский автолюбитель смог доказать, что проблемы с продажей машины на вторичном рынке не являются поводом для отчаяния, а выход из ситуации можно найти всегда.

Мужчина приобрел новым пикап Toyota Hilux в 1994 году. За период использования машины изрядно «потрепалась» и постарела», поэтому ее было решено продать, тем более, что он мечтал о доме на колесах.

Однако спроса на вторичном рынке США на Hilux, особенно этого года, практически не было, что побудило автолюбителя переделать свою машину в своеобразный дом на колесах, предназначенный для путешествий.

Так, предприимчивый американец полностью переделал всю заднюю часть кузова машины, где вместо грузовой платформы расположился многофункциональный мини-фургон с кухней и холодильником, а также двумя раскладными кроватями и ванной с душем.

Подвеску также пришлось «перетряхнуть», добавив двойной задний мост и пневмобаллоны, а в задней части установив листовые рессоры, что несколько сильнее приподняло корму над землей.

Пожалуй, единственным недостатком этого уникального автомобиля, созданного для приключений, является его мотор, который является стоковым. 2,8-литрового агрегата мощностью 90 лошадиных сил при 188 Нм крутящего момента окажется будет явно недостаточно при такой массе. Дополняет двигатель 6-ступенчатая МКПП и система полного привода.