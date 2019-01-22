Страховщики не уверены, что полисы должны стать трёхлетними

Не так давно финансовый регулятор принял решение вычеркнуть из перечня нововведений в законопроект об автогражданке пункт, который относится к договорам с расширенными выплатами.

Сообщается, что сфера использования ОСАГО продолжает реформироваться. Чиновники убеждены, что это позволит сделать систему страхования более либеральной, а цену на автогражданку для каждого отдельного автомобилиста максимально справедливой.

В ведомстве собирались увеличить срок действия автогражданки вплоть до трёх лет. Однако, похоже, с такими нововведениями всё-таки придётся немного подождать. РСА согласился, что пока что стоит отказаться от расширенных выплат вплоть до 2 000 000 рублей. Однако, по мнению страховщиков, и о полисах на 3 года по не стоит говорить.

Эксперты же отмечают, что подобное нововведение не только не на руку страховым фирмам, но и заинтересует далеко не каждого автомобилиста. Большинство водителей всё равно будут оформлять страховку на год. Ведь согласно введённым коэффициентам за каждый год безаварийного вождения цена на полис будет снижаться. Таким образом рассчитать скидку при оформлении трёхлетнего полиса с учётом этого коэффициента просто невозможно.