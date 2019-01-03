Составлен ТОП самых «опасных» автомобилей в мире

Аналитики компании GoCompare Car Insurance опубликовали собственный рейтинг самых «опасных» автомобилей в мире. ТОП был составлен на основе статистических данных по дорожным инцидентам, произошедших в Европе за 2018 год.

Так, лидером этого рейтинга оказался BMW 4-Series 420d. По данным компании, именно водители этой модели чаще всего совершают на общественных дорогах опасные маневры (17,1%). В качестве совета, как избежать проблем при встрече с водителем этого автомобиля, издание приводит: «Не ввязывайтесь в так называемые «уличные гонки» и держитесь от них подальше».

Также агрессивно ведут себя на дороге Audi A5 (15,5%), Mercedes-Benz C220 (14,8%), Mercedes-Benz E220 (14,8%), Jaguar XF (14,3%), Mercedes-Benz CLA (14,3%) и Mercedes-Benz GLC (14%).

В противовес данному ТОП-у GoCompare Car Insurance назвала автомобили, водители которых по статистике наиболее ответственно ведут себя на дороге. Это: Vauxhall Agila (4,1%), Honda i10 (4,3%), Nissan Micra (4,4%), Kia Picanto (4,4%), Hyundai Getz (4,5%), Suzuki Alto (4,6%), Ford Ka (4,6%) и Skoda Citigo (4,7%).

От себя отметим, что данный рейтинг является крайне субъективным, поскольку не всегда судить о манерах водителя на дороге можно по его автомобилю. Хотя, что вполне естественно, водители более мощных автомобилей предпочитают более динамичную езду, чем владельцы малолитражек, которые априори не предназначены для агрессивного и быстрого вождения.