Составлен ТОП самых надежных японских авто за 200 тысяч рублей

Отечественные аналитики составили четверку самых интересных предложений на российском вторичном авторынке в сегменте надежных японских автомобилей, стоимость которых составляет около 200 тысяч рублей.

На первую позицию в этом рейтинге журналисты поставили Mitsubishi Galant восьмой генерации, выпускавшейся в период с 1998 по 2006 год. Несмотря на свой немалый возраст «Галант» даже сейчас выглядит весьма неплохо. Большинство автомобилей, продающихся сейчас на рынке, оснащаются 2,5-литровым бензиновым мотором на 150 лошадиных сил, а также «автоматом», хотя иногда попадаются варианты с «механикой».

Второе место досталось седану Honda Accord в шестом поколении, который японцы выпускали с 1997 по 2002 год. Автомобиль интересен своим вместительным кузовом, а также высочайшей надежностью основных силовых агрегатов, таких и как мотор и трансмиссии. Самым распространенным мотором «Аккорда» этого поколения на «вторичке» является 2-литровый агрегат на 140 «сил». Считается, что при его должном обслуживании двигатель способен без капитального ремонта преодолеть отметку в более 500 тысяч километров пробега.

Тройку лидеров замыкает Nissan Maxima, который за 200 тысяч рублей можно купить годов 1994-1998 выпуска. Автомобиль имеет более современный дизайн по сравнению с двумя предыдущими японцами, а под капотом использует 2-литровый мотор на 140 лошадиных сил, Из минусов этой модели стоит выделить лишь высокие затраты на ее содержание.

Четвертым представителем этого ТОП-а, и последним, стала Mazda Demio в первом поколении. Машину выпускали в период с 1997 по 2003 год. Компактный городской хэтчбек оборудовался 1,5-литровым мотором на 75 лошадиных сил, который имел смешной расход топлива по тем временам. Как и три предыдущих японских авто, «Демио» выделялась среди своих европейских конкурентов высокой надежностью, поскольку в простых агрегатах ломаться по большому счету было нечему.