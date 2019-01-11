Рост цен на бензин в 2018 году в 2 раза превысил инфляцию

В профильном ведомстве решили рассказать россиянам, как именно обстояла ситуация с транспортным горючим в стране в прошлом году, и в каких рамках удалось сдержать показатели.

Так, за прошлый год ценник на топливо вырос почти на 9.5 процентов. Средняя стоимость бензина составляла 39 рублей и 90 копеек. Сразу же после выборов президента в РФ значительно выросли ценники, что спровоцировало не одну волну беспокойств среди населения. В конце же года средний ценник за один литр бензина уже составлял 43 рубля и 42 копейки.

Таким образом, средняя стоимость топлива выросла на 3 рубля и 52 копейки. Отметим, что в прошлом году по официальным данным инфляция составила менее четырёх с половиной процентов. А это значит, что рост цен на бензин и прочее горючее практически в два раза превысил этот показатель.

В этом году чиновники пообещали, что рост цен не бензин, дизель и газ не превысит инфляционный показатель. Но, пока что в эти слова автомобилисты не верят, так как с 1 января цены на отечественных АЗС сразу же выросли на 60-80 копеек. Это можно списать на увеличившийся показатель НДС. Ведь нефтяники и правительство заключили договор, и если они начнут завышать цены на АЗС, то государство повысит для них пошлину на отправки за рубеж.