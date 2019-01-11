Российские заводы Ford могут закрыться

Компания Ford объявила о реорганизации своего бизнеса в Европе. В рамках нового плана концерн намерен сократить рабочие места и производственные мощности, сведя к минимуму малоприбыльные сегменты.

В России под реструктуризацию может попасть совместное предприятие Ford Sollers, которое также попадает в наименее прибыльных сегментов из-за плохого спроса на автомобили марки в России (за исключением коммерческого сегмента).

Информации о том, каким образом Ford планирует сэкономить на нашей стране, пока нет, но, вероятно, стратегия будет такой же, как и на других рынках – сокращения персонала и мощностей.

В наименее пессимистичный сценарий входит закрытие только одного из трех действующих в РФ заводов Ford Sollers, но не исключено, что под сокращение попадет и второе предприятие, выпускающее легковые модели. Модели будут либо импортировать в России или вовсе прекратят продавать в стране, пишет 110km.ru.

Вопросов не вызывает лишь будущее завода в Елабуге, где выпускают коммерческую модель Ford Transit, спрос на которую остается стабильно высоким.