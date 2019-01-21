Renault Arkana назван самой ожидаемой моделью в РФ

Согласно недавно проведённому социальному опросу, более 22 процентов россиян заявили, что больше всего ожидают выхода новой модели Renault Arkana. Лишь немногим уступает автомобиль Skoda Karoq.

Отметим, что премьера нового Renault состоялась ещё в рамках столичного автосалона в прошлом году. Несмотря на то, что на шоу была привезена выставочная модель, инсайдеры сообщают, что она немногим будет отличаться от серийного образца. Базовым для машины должен стать мотор объёмом в 1.6 литра мощностью в 114 лошадиных сил, который сейчас изготавливают в Тольятти. Всего же, по мнению экспертов, у покупателя появится сразу 12 вариантов комплектации на выбор. Но официально информацию по поводу комплектаций и цен на них производитель пока не распространял. Продажи должны стартовать во втором квартале этого года.

Любопытно, что в десятку самых ожидаемых новинок этого года попали и новые модели отечественного бренда Aurus, а также Toyota Corolla. Что же касается появления новых моделей компании Lada, то на них приходится не более 5 процентов заинтересованных россиян от общего числа опрошенных.