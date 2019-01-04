Продажи Tesla Model 3 растут высокими темпами

Официальные источники сообщили о том, что на американском рынке в прошлом месяце электрокары Tesla Model 3 были реализованы в количестве более 25 тысяч единиц. Производитель уточнил, что этот показатель стал рекордным для фирмы за всю историю выпуска розеточных машин.

Сообщается, что первый скачок продаж состоялся в середине лета этого года. Тогда за месяц было продано больше 14 тысяч автомобилей. Хотя до этого, за май и июнь 2018 года, уровень продаж модели едва доходил до 6 тысяч единиц.

С середины лета динамика роста продаж постепенно увеличилась. Уже в августе американцам удалось продать почти 18 тысяч экземпляров розеточных авто, а в следующем месяце и вовсе больше 22 тысяч.

Напомним, что в конце 2017 года автопроизводителю удалось продать за месяц только чуть более тысячи машин. А это значит, что по сравнению с актуальными успехами, уровень продаж вырос в целых 24 раза. Похоже, Илону Маску всё-таки удалось реанимировать ситуацию и электрокары высокого класса набирают популярность по всему миру.