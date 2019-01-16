Представлен «заряженный» Subaru WRX STI S209

Премьера нового модернизированного автомобиля модели Subaru WRX STI S209 состоялась в рамках автосалона в Детройте.

Над разработкой трудились лучшие специалисты спортивного подразделения бренда. Сборка машин будет осуществляться в Японии. В продажу поступит либо автомобиль в белом кузове с золотистыми девятнадцатидюймовыми дисками, либо же машина с синим кузовом, который будет сочетаться с серыми колёсами. Из-за своеобразных накладок на крыльях ширина авто увеличилась на 43 миллиметра.

Разработчики сообщили об улучшенных показателях аэродинамики. Этого удалось достигнуть за счёт установки новых диффузора, сплиттера и боковых спойлеров. Ввиду того, что теперь крыша будет изготавливаться из углепластика, центр тяжести автомобиля был снижен.

Что касается технических характеристик, то под капотом спортивной модификации будет располагаться мотор объёмом в 2.5 литра, который имеет отдачу в 324 лошадиные силы. Мотор будет сочетаться с трансмиссией на 6 ступеней механического типа. В продажу новинка поступит в конце этого года. Цена версии пока держится в тайне. Вероятнее всего, что эта машина будет продаваться только на рынке в США.