Представлен новый GMC Sierra HD с «прозрачным» прицепом

Компания GM представила общественности новое поколение грузовиков модели GMC Sierra HD.

Стоит отметить, что на американском рынке у данной модели просто невероятное количество поклонников. Большая часть пикапов продаётся в топовых модификациях. В этом случае салоны отделаны натуральной кожей, дорогой древесиной и даже алюминием с полированной поверхностью. Только за прошлый год в США было реализовано более 224 тысяч экземпляров авто. Ожидается, что благодаря выходу нового поколения, спрос на пикапы вырастет.

Стоит отметить, что новый автомобиль предназначен для буксировки прицепа массой до 13.5 тонн. Это далеко не запредельный вес для пикапов, однако, в этом случае производитель не стал работать над увеличением показателя. Ведь, как правило, эти пикапы используют для буксировки небольших домов на колёсах, которые редко превышают указанный вес.

Изюминкой нового автомобиля стала функция под названием Прозрачный прицеп. Ввиду того, что камеры заднего вида расположены и на корме пикапа, и на борту трейлера, система в автоматическом режиме накладывает изображения, давая водителю возможность лучше следить за ситуацией на дороге и упрощая манёвры.