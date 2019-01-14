Представлен кроссовер Cadillac XT6 с 3-рядным салоном

Компания Cadillac официально представила свой новый семиместный кроссовер XT6, который станет первым представителем американской марки в сегменте полноразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений за долгое время.

Новинка будет бороться за покупателей с такими именитыми кроссоверами, как BMW X7, Audi Q7, а также Volkswagen Teramont.

Длина автомобиля составляет 5055 мм, ширина – 1784 мм, высота – 1964 мм. Колесная база равна 2863 мм, а клиренс скромным для своих размеров 169 мм.

Техническое оснащение автомобиля оказалось очень похоже на начинку более компактного соплатформенного XT5. Под капот кроссовера установлен 3,6-литровый атмосферный мотор на 314 лошадиных сил.

Одним из главных технических новшеств 3-рядного XT6 стало наличие новой 9-диапазонной трансмиссии GM Hydramatic, которую в будущем начнут ставить и на другие модели Cadillac. Коробка передач сменила привычный для компании 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin.

На российском авторынке продажи по предзаказам нового Cadillac XT6 должны стартовать в четвертом квартале 2019 года, однако до дилеров «живые» машины доберутся не раньше 2020 года.