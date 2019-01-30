Почему должно опять подорожать ОСАГО?

Страховщики предупредили общественность о вероятности повышения стоимости автогражданки. Это обязательно произойдёт в случае, если будет принято решение о необходимости повысить выплаты пострадавшим в ДТП.

Напомним, что на данный момент компании выплачивают пострадавшим за ущерб транспорта до 400 тысяч рублей, и до 500 – в случае, если из-за аварии погиб человек или были получены серьёзные травмы. Министерство финансов с этими расценками не согласно, утверждая, что они не отображают реальную картину. Так, в ведомстве предлагали увеличить выплаты до 1 и 2 миллионов рублей соответственно.

Для того, чтобы не перегружать автомобилистов, планировалось вести отдельные так называемые расширенные полисы, которые предполагают большую сумму возмещения убытков. В таком случае автостраховщики могли бы продавать такие полисы только водителям с высокими показателями безаварийности. Однако, в законодательстве чётко прописано, что услугами ОСАГО могут воспользоваться все граждане России, а избирательная политика компаний является незаконной. В результате Минфин отступил от своих требований.

Сейчас инициаторы хотят расширить максимальные выплаты до 2 миллионов рублей по всем полисам без исключений. Но, эту сумму невозможно будет «взять с неба». Соответственно, чтобы автостраховщики не уходили в убытки, придётся значительно повысить стоимость самого полиса. В среднем стоимость ОСАГО увеличится на 550 рублей.