Особенности рынка электрокаров в России

Аналитики не так давно подвели итоги роста рынка электромобилей в рамках Российской Федерации. Как оказалось, по сравнению с данными за позапрошлый год, в прошлом году розеточных машин с пробегом стало в 2.2 раза больше.

Всего с начала прошлого года в стране было реализовано более 2 тысяч экземпляров «зелёных» автомобилей. Любопытно, что большую часть, а это около 90 процентов от всего рынка электрокаров, пришлось на модель Nissan Leaf. В прошлом году стало на 1 тысячу 900 счастливых обладателей этой машины больше.

Что касается американской марки Tesla, то Model S занимает 3 место в рейтинге и была реализована в количестве 45 единиц. А вот Model Х оказалась в России менее популярной. За год её купили только 7 человек, и модель занимает последнее место в рейтинге.

Что касается территориальной концентрации, то больше всего электрокаров находится в Приморском районе. На втором месте следует Иркутская область. Там с начала прошлого года стало на 250 розеточных машин больше. Замыкает тройку лидеров по использованию электрокаров Хабаровский край.