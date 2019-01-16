Опубликован тизер нового субкомпактного кроссовера Skoda

Компания Skoda поделилась первым тизерным изображением своего нового кроссовера Vision X, который в серийной версии расположится между моделями Karoq и Kodiaq.

Концептуальная модификация этой модели была представлена годом ранее.

Презентация серийного исполнения Vision X запланирована на Женевский автосалон этого года. В продажу в Европе новинка поступит во второй половине 2019-го.

Подробностей относительно автомобиля пока нет, но ожидается, что «паркетник» построят на платформе MQB от Volkswagen Group.

Из выложенного в Сети тизера сделать какие-то полноценные выводы о дизайне кроссовера невозможно, но можно предположить, что автомобиль получит динамические поворотники.



Ожидается, что серийная версия нового кроссовера B-класса от «Шкода» будет иметь характерный набор атрибутов, присущих ее модельной линейке, в числе которых: просторный салон, большой багажник и высокое качество сборки.