Обновленный Lifan MyWay стал более мощным

Компания Lifan приступила к тестам обновленной версии своего кроссовера MyWay, оснащенного более мощным мотором. Шпионские фотографии новинки опубликовало китайское издание Autohome.

Судя по выложенным в Сеть снимкам, визуальных изменений в ходе рестайлинга кроссовер не претерпит. Его главным новшеством станет 2-литровый двигатель на 141 лошадиную силу, работающий как и прежде в паре с 5-ступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией. Привод – только задний.

Напомним, что сейчас в «Поднебесной» Lifan MyWay продают с 1,5-литровым «атмосферником» на 109 лошадиных сил.

В России автомобиль доступен с 1,8-литровым 125-сильным бензиновым двигателем.

В список оснащения рестайлингового MyWay войдут: более современная мультимедийная система с голосовым управлением, а также более качественная отделка салона.

Цены на обновленный автомобиль пока не объявлены. В России дореформенная версия MyWay продается по цене от 899 тысяч 900 рублей.