Обновленный Geely S1 по цене Vesta SW Cross готов к дебюту

Китайская Geely анонсировала скорый дебют своего нового компактного универсала повышенной проходимости под названием S1. На днях автомобиль был замечен фотошпионами издания bitauto.com на дорогах “Поднебесной”.

Судя по сделанным фото, автомобиль получит в сравнении со своей дореформенной версией обновленную радиаторную решетку, видоизмененный передний бампер, новый руль и более современный мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем.

Габариты нового Geely S1 сопоставимы с размерами с отечественным универсалом повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross. Длина автомобиля составляет 4465 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1535 мм, колесная база – 2668 мм.

Приводит в движение китайский универсал с увеличенным клиренсом 1,5-литровый атмосферный мотор на 103 лошадиные силы, а также 1,4-литровый турбированный агрегат на 133 «силы». В качестве трансмиссий предложена 5-ступенчатая МКПП и бесступенчатый «вариатор». Привод – только передний.

Стоимость обновленного Geely S1, который выйдет в продажу в КНР уже этой весной, составит 69 тысяч 900 юаней или 680 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию новинки будут просить 102 тысячи 900 юаней или 999 тысяч рублей по актуальному курсу.