Обновленная Mazda3 получила ценник 1 млн. 387 тыс. рублей

Компания Mazda опубликовала официальный прайс-лист на новое поколение компактного седана и хэтчбека Mazda3 2019 модельного года. Официальная презентация машины состоялась в конце ноября 2018 года в Лос-Анджелесе, а в марте этого года автомобиль доберется до дилеров в США.

Стоимость базовой комплектации седана с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом составит 21 тысячу долларов, что эквивалентно сумме в 1 миллион 387 тысяч рублей по актуальному курсу.

За «топовую» комплектацию хэтчбека с системой полного привода и премиум-пакетом попросят уже 28 тысяч 900 долларов или 1 миллион 910 тысяч рублей.

Новая «Мазда3 2019» оснащается во всех комплектациях 2,5-литровым «атмосферником» на 186 лошадиных сил при 252 Нм крутящего момента.

Судя по всему, в линейку новинки не войдет абсолютно новый двигатель SkyActive-X, который сулили ей слухи. Мотор должен был обеспечивать до 10-20% экономии топлива, чем обычный 2-литровый SkyActive-G.

Тем не менее, в арсенале новой Mazda3 значатся: проекционный дисплей, кожаные сиденья, светодиодная головная оптика и задние фонари, а также люк с электроприводом и многое другое.