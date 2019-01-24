Новый Opel Vivaro скоро выйдет на рынок

Вчера немецкий автомобильный бренд рассекретил некоторые подробности про ещё не анонсированный минивэн модели Opel Vivaro. Сообщается, что выйти на внутренний рынок фирмы авто должно уже летом этого года.

Внешне машина полностью соответствует корпоративному стилю бренда. Изменилась лишь модификация фонарей и ещё некоторых деталей. А вот в салоне нет абсолютно никаких изменений. В продажу на европейский рынок авто поступит в трёх размерах: 4600, 4950 и 5300 миллиметров. Грузоподъёмность составляет 1.4 тонны.

Что касается силовых агрегатов, то эту информацию производитель пока рассекречивать не стал. Эксперты полагают, что под капотом минивэна будут установлены моторы на 1.6 или 2.0 литра, которые имеют отдачу от 95 до 177 лошадиных сил.

Заказы на авто бренд начнёт принимать в следующем месяце. Очевидно, что тогда и будут объявлены цены на модификацию. Отметим, что фургон прошлого поколения стоит от 30 тысяч 226 евро. Что касается отечественного рынка, то пока непонятно, будет ли фирма продолжать сотрудничество с Россией.