Новый BMW X3 M рассекречен до премьеры

В интернете появились первые изображения нового «заряженного» кроссовера BMW X3 M, который американские журналисты из Motor1 рассекретили до его официальной премьеры.

На выложенных в Сеть снимках можно увидеть, что новый X3 M получит агрессивный передний бампер с массивными воздухозаборниками и 5-спицевые колесные диски необычного дизайна, а в салоне «паркетника» появится цифровая приборная панель.

Техническое оснащение автомобиля, который должны представить официально весной на автосалоне в Женеве, пока держится в секрете. Тем не менее, по последней информации, приводить в движение X3 M будет 3-литровый битурбированный мотор с отдачей в 450 лошадиных сил. Кроме того, не исключено, что для новинки будет доступен пакет Competition, позволяющий увеличить мощность двигателя до 475 «лошадок», а возможно и до 500 «сил».

Из других доработок M-версия X3 обзаведется выхлопной системой с четырьмя патрубками, спойлером на крыше, спортивными сиденьями, модернизированными тормозами и доработанной системой контроля тяги и устойчивости.