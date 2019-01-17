Новое кросс-купе Geely дебютировало в топовой модификации

Китайский автомобильный производитель представил своё кросс-купе, которое должно выйти в продажу уже в этом году.

Пока что неизвестно коммерческое имя новинки. Впервые тизеры авто были показаны около 2 недель назад. Теперь же фирма рассекретила все особенности своего паркетника в его топовой модификации. Она отличается наличием красной окантовки на радиаторной решётке, а также сдвоенной системой выхлопа и тормозными суппортами красного цвета. Дополняет оспортивленный автомобиль шикарные двадцатидюймовые диски.

Напомним, что данное кросс-купе станет первой машиной бренда, построенной на тележке СМА. Технические характеристики этой модели пока держатся в тайне. Однако, инсайдерам всё-таки удалось узнать, что новинка получит турбированный полуторалитровый силовой агрегат с отдачей в 177 лошадиных сил. Отметим, что разработкой этого двигателя фирма занимался вместе с Volvo.

Продажи кроссовера должны открыться в Китае уже в этом году. А спустя примерно год новинка выйдет и на глобальный рынок.