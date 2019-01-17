Новая Skoda Superb станет гибридом

Компания Skoda опубликовала в сети фотографии своего рестайлингового флагманского автомобиля. Официальная премьера новой машины предположительно состоится уже в начале весны этого года.

В конце 2018 года фирма выпустила скромный ролик, который иллюстрировал обновлённый универсал. Теперь же появились реальные фотографии нового Superb. Как оказалось, внешние обновления будут весьма символичными. Изменится лишь радиаторная решётка, бампера, а также модификации фар и противотуманок. Что касается салона, то пока энтузиастам не удалось получить фотографии интерьера, поэтому об изменениях внутри можно лишь предполагать. Эксперты уверены, что, учитывая внешние нововведения, максимум, чего можно ждать в салоне авто – это новая система мультимедиа.

В Поднебесной новинка поступит в продажу с двумя бензиновыми двигателями на 1.4 и 2.0 литра, которые имеют мощность в 186 и 200 лошадиных сил соответственно. Самым главным аспектом рестайлинга станет появление гибридной версии. По неофициальным данным производитель будет сочетать агрегат мощностью в 150 лошадей с электромотором на 95 лошадей.

Отметим, что в прошлом году спрос в Европе на данную модель сократился более, чем на 8 процентов. Однако, с выходом новой модификации ожидается рост продаж. Публичная премьера рестайлингового авто должна пройти в рамках выставки в Женеве.