Неэкологичный транспорт перестанут пускать в горда России

В Москве, а также в Северной столице нашей страны задумались о том, чтобы запретить некоторым транспортным средствам въезд на их территорию.

Отметим, что ещё прошлой осенью профильный Совет, работающий при президенте, подготовил пакет рекомендаций по поводу борьбы с загрязнением воздуха и улучшения экологии. Тогда предполагалось, что власти столицы запретят въезд неэкологичному транспорту в Восточную часть региона. Теперь же стало известно, что несколько профильных ведомств, включая Минприроды, приступили к разработке проекта по внедрению зон с ограничениями для транспорта. Результаты должны быть озвучены до следующего понедельника.

В России в течение последнего десятилетия всё чаще поднимается вопрос об ухудшении состояния экологии в крупных городах. В конце прошлого года субъектам даже разрешили устанавливать знаки, ограничивающие въезд авто с определённым уровнем выхлопа, по своему усмотрению. Отметим, что большая часть ограничений запрещает въезд на конкретный участок машинам ниже класса Евро-4. А таких, согласно официальным данным, в РФ более 58 процентов.

Власти понимают, что моментально заставить россиян перейти на более «экологичный» транспорт будет сложно. Поэтому было принято решение действовать постепенно, начиная со столицы и Питера. Если ограничить въезд в эти города таким машинам, то уже через 10 лет уровень загрязнения там снизится на 27 процентов.