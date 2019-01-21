На eBay продают 6-колесный Mercedes-Benz ML 6×4

На сайте интернет-аукциона eBay появился любопытный лот – 6-колесный внедорожник-пикап Mercedes-Benz ML 6×4. Стоимость машины составляет на сегодняшний день 25 тысяч 760 долларов, что при пересчёте на российскую валюту равно 1 миллиону 700 тысячам рублей.

Сообщается, что автомобиль находится в городе Ноттингем, Великобритания. Шестиколесный внедорожный пикап, оснащенный дополнительной осью, укомплектован 3,2-литровым двигателем V6 от модели ML320, а также обвесами от AMG и шестью 18-дюймовыми колесными дисками.

Другой информации об этом уникальном автомобиле, в том числе какое ателье является его автором, нет.