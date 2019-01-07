На «Авито» продают 6-колесный пикап «Нива»

На сайте бесплатных объявлений «Авито» опубликовано предложение купить весьма необычный автомобиль «Лада Нива», переделанный местными умельцами в шестиколесный пикап. Машина желтого цвета является своеобразным аналогом немецкого премиального шестиколесного пикапа Mercedes-Benz G63 AMG 6×6.

Автомобиль создан на базе обычной “Нивы” 2002 года выпуска и проделали с ним множество модернизаций. Так, для того, чтобы машина была способна перевозить тяжелые грузы в своей платформе сзади, автомобиль оснастили 150-сильным мотором.

Кроме того, 6-колесный пикап «Нивы» получил вспомогательные огни, дополнительный багажник на крыше, боковые подножки для более удобного доступа в салон, стальной передний бампер, выкрашенный в черный цвет и специальные внедорожные покрышки.

Согласно информации, размещенной в объявлении, пробег автомобиля составляет около 100 тысяч километров, однако львиная его доля была накатана еще во времена, когда шестиколесный пикап был обычным внедорожником «Нива».

Стоимость такой необычной машины составляет всего 500 тысяч рублей.