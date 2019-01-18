Land Cruiser Prado получил для России новую версию

Компания Toyota приступила к продажам на российском авторынке спецверсии Style своего популярного внедорожника Land Cruiser Prado. Автомобиль отличается от обычной модификации «Прадика» наличием особого оформления экстерьера и интерьера, а также расширенным набором опций. Новая версия разработана на базе дизельного LC Prado в исполнении «Элеганс».

Визуально отличить спецверсию этого внедорожника от обычной можно по наличию стильных накладок на переднем и заднем бамперах, задним фонарям с прозрачными корпусами, а также светодиодной оптике спереди и сзади. В арсенал Prado Style также вошли 18-дюймовые лекгосплавные колеса, боковые подножки кузова с подсветкой, комплекс систем безопасности и многое другое.

Под капотом внедорожника установлен 2,8-литровый дизельный мотор с отдачей в 177 лошадиных сил, работающий в паре с 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Стоимость LC Prado Style на 183 тысячи рублей выше, чем такого же внедорожника в комплектации «Элеганс», и составляет 3 миллиона 751 тысячу рублей.