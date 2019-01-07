«Ладу Весту» протестировали на заснеженном бездорожье

Владелец автомобиля Lada Vesta решил испытать ее в условиях заснеженного бездорожья, проверив как отечественный седан будет вести себя на покрытии, для которого он не предназначен.

Мужчина прокатился по сугробам с включенной и отключенной антипробуксовочной системой TCS.

При первом эксперименте (с включенной TCS) автомобиль уверенно съехал с горки и без особых проблем забрался на заснеженный холм.

Второе испытание (с выключенным «антибуксом») оказалось для седана более тяжелым, поскольку в какой-то момент он даже застрял, но сдав назад и прибавив газу выбрался из снежного плена.

По итогам своих экспериментов владелец «Весты» пришел к выводу. Что даже обычный седан вполне способен выполнять вещи, для которых предназначены кроссоверы. Более того, это всего лишь стандартная модификация Vesta, в то время как для таких целей существует «вседорожная» версия седана с приставкой Cross, которая имеет более высокий клиренс и защиту из пластика вдоль кузова, но стоит дороже.