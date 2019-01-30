Lada за миллион. Названы цены на Lada Vesta Sport и дата старта продаж

Компания «АвтоВАЗ» назвала официальную дату старта продаж на российском рынке «заряженного» седана Lada Vesta Sport. Автомобиль поступит в реализацию в России уже завтра, 31 января.

Также стали известны цены на новинку. Как и предполагалось ранее, стоимость базовой комплектации «Весты Спорт» составит более 1 миллиона рублей, а если быть точнее – 1 миллион 9 тысяч 900 рублей. Таким образом, Vesta Sport станет самой дорогой моделью в истории Lada.

В базовый арсенал новинки войдут: климат-контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, а также штатная аудиосистема.

За дополнительную плату в 36 тысяч рублей на «Весту Спорт» можно будет доукомплектовать мультимедийной системой, камерой заднего вида, навигацией и обогревом лобового стекла.

Под капотом новинки установлен 1,8-литровый мотор с отдачей в 145 лошадиных сил.

Vesta Sport отличается от обычного седана наличием модернизированного аэрообвеса, перенастроенной подвеской и рулевым управлением, а также трансмиссией с другими передаточными числами и усиленными тормозами.