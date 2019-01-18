Lada Granta – вновь самый популярный автомобиль в России

Согласно статистическим данным, опубликованным изданием «Автостат», по итогам декабря 2018 года бюджетник Lada Granta вновь оказался самым популярным новым легковым автомобилем в России с объемом продаж в 12 тысяч 546 единиц. Таким образом, «Гранта», обновившаяся в начале осени, занимает лидирующую позицию на российском рынке уже второй месяц подряд.

Вторая строчка в списке самых популярных автомобилей в России в декабре досталась Lada Vesta – 11 тысяч 601 автомобиль.

ТОП-3 замкнул Kia Rio – 8 тысяч 642 единицы, а четвертым и пятым в данном рейтинге стали Volkswagen Polo и Hyundai Creta.

Вторая пятерка распредилилась следующим образом: Hyundai Solaris, Lada Largus, Toyota Camry, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.