Стало известно, кто купил завод General Motors в России

Производственная площадка в Шушарах была продана иностранной компании под названием Юнисон. Сообщается, что она работает за счёт английско-белорусского капитала. Сумма сделки не озвучивалась, но инсайдеры уверенно называют цифру в 200 000 000 долларов.

Пока что неизвестно, какие машины будут собираться на этом заводе. Напомним, что новый владелец площадки занимается производством некоторых моделей Cadillac и Chevrolet в Беларуси уже в течение трёх лет. Эти машины потом поступали на продажу в Российской Федерацию. Возможно, теперь, с покупкой нового производственного массива, фирма будет выпускать эти же машины уже в РФ.

Кроме того, компания Юнисон занимается выпуском машин бренда Zotye. Они также поступают на отечественный рынок. В прошлом году их было реализовано более 3 тысяч экземпляров.

Напомним, что мощности предприятия в Шушарах предназначены для выпуска более 100 тысяч автомобилей в год.