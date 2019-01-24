Кроссовер Nissan Kicks появится в России под маркой Datsun

В этом месяце редакция Daily-Motor.Ru публиковала информацию о скором начале продаж в Индии нового кроссовера Nissan Kicks, разработанного на архитектуре B0, а также о планах компании Datsun по старту реализации в России нового кроссовера с индексом RD3.

Сегодня же стало известно, что новым кроссовером Datsun, который японцы планируют выпускать и продавать в нашей стране с 2020 года, может стать именно Nissan Kicks.

Ранее предполагалось, что первый SUV Datsun в России будет представлять собой перелицованную версию Renault Duster или Nissan Terrano, но согласно последним слухам им окажется модель Kicks, которая сменит шильдик с Nissan на Datsun.

Предполагается, что новинка вытеснит с российского рынка Nissan Juke, поставляющийся к нам из Великобритании.

Презентация кроссовера запланирована на ММАС (Московский международный автомобильный салон) 2020 года.

В планы «Датсун» входит ежегодный объем продаж нового кроссовера в РФ в количестве не менее 2 тысяч 500 экземпляров.