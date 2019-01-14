Концепт Lexus LC Convertible привезут в Детройт

Новый концепт-кар компании Lexus под названием LC Convertible официально дебютирует в этом месяце в рамках автосалона в Детройте (NAIAS-2019).

Как сообщил главный дизайнер данного проекта Тадао Мори, внешний облик прототипа будет повторять безошибочные линии купе LC, но при этом выглядеть будет иначе.

Концепт получит короткие свесы, 22-дюймовые колесные диски, а также салон, выполненный в черно-белом исполнении с кожаными сидениями и необычной приборной панелью.

Информации о техническом оснащении концепт-кара пока нет, но по слухам под его капотом будет установлен 5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с задним приводом.

Ожидается, что в Детройте руководство Lexus расскажет, когда запустит эту модель в серию.