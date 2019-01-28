Китайский пикап JAC T6 привезут в Россию

Китайская автомобильная марка JAC готовит для нашей страны свою новую модель. Речь идет о пикапе под названием T6, сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на который на днях появился в базе Росстандарта.

Китайский пикап с рамной конструкцией и 2-рядной кабиной получит два варианта двигателей –2-литровый агрегат на 177 лошадиных сил или мотор аналогичного объема, но с отдачей всего в 136 «сил». Связку обоим агрегатам составит 6-ступенчатая МКПП и система полного привода.

Автомобиль предложат российским покупателям в трех комплектациях. В арсенал базовой версии войдут: фронтальные подушки безопасности, иммобилайзер, задние сонары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кондиционер и штатная аудиосистема.

Для более дорогих модификаций будут доступны: системы безопасности, в том числе система помощи при подъеме (HHC), система стабилизации (ESC), контроля тормозных усилий (TCS), а также контроль давления в шинах (TPMS), камера заднего вида, бесключевой доступ и кожаная отделка интерьера.

Продажи нового JAC T6 в России должны стартовать в первой половине 2019 года. Поставлять машины будут с предприятия «Сарыаркаавтопром», расположенного в Казахстане.