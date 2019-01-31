Kia готовит к дебюту новый внедорожник Mohave

Южнокорейский автопроизводитель Kia готовит к официальному дебюту новую генерацию своего внедорожника Mohave. На днях в Сети появились первые шпионские фотографии новинки, сделанные в ходе ее испытаний на заснеженных дорогах США.

Судя по опубликованным порталом Motor1 снимкам, новый Mohave, который планировалось снять с производства в пользу флагмана Telluride, получит узнаваемый фирменный дизайн в стиле своего более крупного собрата.

Приводить в движение новинку будут модернизированные моторы, в числе которых окажутся бензиновые 3,8-литровый и 4,6-литровый агрегаты, а также 3-литровый турбодизель. Пару двигателям составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – полный с несколькими режимами движения.

Презентация нового поколения Kia Mohave должна состояться до конца 2019 года.

Напомним, что в России до сих пор продается дореформенная версия этого внедорожника, стоимость которой начинается от 2 миллионов 539 тысяч 900 рублей.