Kia Cerato выйдет в продажу с другим дизайном

Южнокорейская автомобильная компания Kia подтвердила, что планирует уже в скором времени выпустить перелицованную версию своего седана C-класса – Cerato. Продавать новинку будут исключительно на китайском авторынке. Отличаться от глобальной версии автомобиль будет весьма существенно.

Судя по фотографиям, опубликованным китайским изданием Autohome, 4-дверка Cerato, которую в «Поднебесной» продают под названием K3, в фейслифте обзаведется оригинальной головной оптикой, массивной решеткой радиатором с вертикальными секциями и модернизированными бамперами.

В интерьере новинки также произойдут изменения. Kia K3 2019 получит новый блок управления климат-контролем, дополнительные хромированные накладки и мультимедиа с функцией голосового управления.

Приводить в движение седан будет 1,5-литровый атмосферный двигатель, мощность которого пока не объявлена. Кроме него в моторную гамму перелицованного «Церато» для Китая войдет 1,4-литровый турбированный агрегат на 117 «сил», работающий в связке с 7-диапазонным преселективным «роботом».

Ценник на новинку пока не объявлен.

Напомним, что в России сейчас продают глобальную версию Cerato нового поколения. Стоимость базовой комплектации автомобиля составляет 1 миллион 134 тысячи 900 рублей.