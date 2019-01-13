Как на «ВАЗе» пытались обновить модели 2105 и 2107

Модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 были и остаются гордостью Волжского автомобильного завода.

В России и странах СНГ «пятерки» и «семерки» имели практически однообразный дизайн, схожий с другими представителями семейства «Жигулей», но это не значит, что дизайнеры «ВАЗа» не пытались придать этим моделям изюминки.

Поскольку обе модели, как ВАЗ-2105, так и ВАЗ-2107 шли на экспорт, в компании предпринимались попытки обновления их внешнего облика, но, к сожалению, большая часть из них оказалась неудачной. Напомним, что в Европе «пятерка» именовалась как Lada Riva, а «семерка» была известна под тем же именем Lada Riva и Lada Nova, в то время как в Канаде ВАЗ-2107 продавали под названием Signet.

Из самых ярких и неудачных попыток обновить внешний облик обеих этих моделей для зарубежных рынков можно выделить три:

Попытка придания дизайну автомобилей облика Volvo 5-й серии тех лет с более плавными аэродинамическими линиями, которые в итоге не сочетались с общим угловатым кузовом «Жигулей».

Установка пластиковых накладок вокруг решетки радиатора, которые делали компании, торговавшие советскими машинами, но европейский покупатель это решение не оценил.

Не удалось дизайнерам совместить и обрамление радиаторной решетки с пластиковыми накладками с современным бампером. Решение смотрелось мягко-говоря несуразно.

Напомним, что в прошлом году Daily-Motor.Ru писал о весьма оригинальной идее скрещивания автомобиля ВАЗ-2105 и Lada Vesta блогерами, которые использовали в своем проекте от оригинальной «Весты» только решетку радиатора, а остальные детали экстерьера автомобиля воссоздали с помощью картона.