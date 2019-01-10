Hyundai показал ходячий автомобиль из «Черного зеркала»

Компания Hyundai на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе представила виртуальный прототип автомобиля, предназначенного для оперативной эвакуации пострадавших из районов стихийных бедствий.

Машина получила название Elevate и способна приступить к эвакуации в момент разгула стихии, что позволит спасать людей в критично важные первые 72 часа с момента начала бедствия.



Примечательным оказался тот факт, что поклонники британско-американского сатирического сериала «Черное зеркало» увидели в шагающем автомобиле от «Хендэ» плагиат одного из персонажа этого популярного шоу – робота-пса.

Справедливости ради найти общие черты между спасательным прототипом Hyundai и персонажами других мультфильмов и кино.