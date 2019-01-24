Фургон Renault Master получил новые версии для России

На российском авторынке стартовал прием заказов на новые версии фургона Renault Master 2019.

Согласно информации, опубликованной отечественным офисом «Рено», отныне для покупателей в нашей стране доступно пять новых модификаций фургона, отличающихся габаритами и грузоподъёмностью от 336 до 2059 кг.

Кроме того, впервые в России стала доступна линейка переднеприводных версий Renault Master с полной массой в 2490 кг, которые можно эксплуатировать в Москве.

Стоимость самой простой версии Renault Master составляет 1 миллион 759 тысяч 990 рублей. Цена моделей с полной массой в 3500 и 4500 кг составляет 2 миллиона 29 тысяч 990 и 2 миллиона 485 тысяч 990 рублей соответственно.

Напомним, что французский фургон Master от компании Renault оснащается дизельным двигателем с несколькими вариантами мощности (125 и 150 лошадиных сил), пару которому составляет 6-ступенчатая МКПП.