Экспорт машин в РФ почти в 10 раз меньше импорта

За 11 месяцев прошлого года на территорию Российской Федерации было привезено более 213 тысяч легковых автомобилей. В статистике учитывались не только новые, но и подержанные транспортные средства.

Сообщается, что этот показатель более, чем в 10 раз превышает количество экспортируемых машин. Ведь за тот же промежуток времени из РФ было отправлено более 26 тысяч легковушек. Обратите внимание, что при расчёте показателей специалисты не учитывали поставки в государства ЕАЭС. Большая часть всех экспортируемых автомобилей разошлась по странам Старого Света.

Что касается импорта, то больше всего автомобилей было ввезено в страну из Японии. На долю азиатских авто приходится каждое третье импортируемое транспортное средство. На втором месте по импорту находится Германия с результатом в 17 процентов от общего количества ввезённых машин.