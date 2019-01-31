Changan снизил цены на паркетник CS35 в России

Китайский автомобильный производитель объявил о старте скидок на свои машины модели Changan CS35 в рамках отечественного рынка.

Отметим, что подобное заявление прозвучало весьма неожиданно для россиян, особенно, учитывая, что все остальные производители постепенно поднимают ценник. Китайская же фирма решила снизить цены на 11 процентов. И теперь кроссовер будет стоить минимум на 104 тысячи рублей дешевле.

Базовая версия кроссовера обойдётся покупателям в 856 тысяч рублей. В топовой модификации модель будет стоить 990 тысяч 700 рублей. В этом случае под капотом будет работать мотор с объёмом в 1.6 литра, который способен развивать мощность вплоть до 113 лошадей.

Отметим, что последнее изменение ценника на модель было осенью. Тогда китайцы решили поднять стоимость минимум на 160 тысяч рублей. Видимо, такой шаг отпугнул покупателей, ввиду чего было решено вернуться к минимально возможному прейскуранту.