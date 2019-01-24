Бюджетный Suzuki Wagon R сменил поколение

Состоялась презентация обновлённого автомобиля модели Suzuki Wagon R. Машина стала немного больше, а гамму силовых агрегатов пополнил новый экземпляр.

Отметим, что данная модель достаточно долгое время в рамках индийского рынка показывала хорошие результаты продаж. Однако, в прошлом году показатель резко просел и за год было продано не менее 153 тысяч единиц, отрицательная динамика составила 9 процентов. С выходом обновлённой модификации производитель рассчитывает на укрепление позиций на рынке.

Сообщается, что новинка была переведена на другую платформу, из-за чего её длина увеличилась на 5.6 сантиметров. В ширину же авто стало больше на 12.5 сантиметров. Объём багажника был увеличен практически вдвое и теперь составляет 314 литров.

Под капотом хэтча может быть установлен литровый агрегат с отдачей в 68 лошадей. Кроме того, отныне новинка будет оснащаться бензиновым мотором с объёмом в 1.2 литра и мощностью в 83 лошадиные силы. Двигатели работают вместе с коробкой на 5 ступеней механического или роботизированного типа.

В базовую комплектацию войдут подушки безопасности, парктроник, кондиционер. В самой дорогой комплектации будет доступна современная система мультимедиа с тачскрином и даже камера заднего вида. Ценники стартуют от 390 тысяч рублей.