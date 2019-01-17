Бюджетный «клон» Toyota Rush вышел в продажу

Компании Daihatsu и Toyota приступили к продажам на рынке новой версии своего бестселлера Rush. Бюджетная модификация этой модели уже поступила к дилерам марки в Малайзии под брендом Perodua.

Автомобиль получил название Aruz и представляет собой удешевленную версию кросс-вэна Toyota.

Приводит движение слегка перелицованную новинку 1,5-литровый бензиновый мотор на 105 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП или 4-диапазонным «автоматом». Привод – только задний.

Стоимость базовой комплектации Perodua Aruz составляет 72 тысячи 900 малазийский рингит, что эквивалентно сумме в 1 миллион 170 тысяч рублей по актуальному курсу.

За «топовую» версию автомобиля просят 77 тысяч 900 рингит или 1 миллион 260 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.