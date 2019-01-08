Audi A8 будет переделан в универсал

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Audi A8 будет переделан в универсал

В сети появилась информация о том, что одно из самых известных автомобильных ателье Италии ведёт работу над модернизацией популярной модели Audi A8. Сообщается, что специалисты хотят заключить известный автомобиль в кузов универсала, который получит высокие показатели проходимости.

В интернете были опубликованы первые фотографии прототипного автомобиля. Так, разработчики изменили линию крышки и теперь багажный отсек будет находиться с ней на одном уровне. Кроме того, универсал получил обвес из пластика, а также оригинальные рейлинги в серебристом цвете. По сути, о том, что этот автомобиль был седаном, можно понять только по своеобразной форме задних дверей.

Audi A8 будет переделан в универсал

Разработчики из ателье Castagna Milano рассказали, что сейчас заканчивают работу над подвеской уникального автомобиля. Под капотом модели будет располагаться мотор с объёмом в 6.3 литра, который имеет отдачу в 493 лошадиные силы. Однако, инсайдеры, не исключают, что готовый автомобиль получит увеличенную мощность. Кроме того, должна быть усовершенствована ходовая часть авто. Когда именно состоится дебют универсала – пока не сообщается.

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