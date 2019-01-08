Audi A8 будет переделан в универсал

В сети появилась информация о том, что одно из самых известных автомобильных ателье Италии ведёт работу над модернизацией популярной модели Audi A8. Сообщается, что специалисты хотят заключить известный автомобиль в кузов универсала, который получит высокие показатели проходимости.

В интернете были опубликованы первые фотографии прототипного автомобиля. Так, разработчики изменили линию крышки и теперь багажный отсек будет находиться с ней на одном уровне. Кроме того, универсал получил обвес из пластика, а также оригинальные рейлинги в серебристом цвете. По сути, о том, что этот автомобиль был седаном, можно понять только по своеобразной форме задних дверей.

Разработчики из ателье Castagna Milano рассказали, что сейчас заканчивают работу над подвеской уникального автомобиля. Под капотом модели будет располагаться мотор с объёмом в 6.3 литра, который имеет отдачу в 493 лошадиные силы. Однако, инсайдеры, не исключают, что готовый автомобиль получит увеличенную мощность. Кроме того, должна быть усовершенствована ходовая часть авто. Когда именно состоится дебют универсала – пока не сообщается.