За забрызганный грязью номер в России не лишают прав

Верховной судебной инстанции страны пришлось разбирать дело относительно наказаний водителей, которые передвигаются на машинах с непреднамеренно испачканными государственными знаками регистрации.

Отметим, что согласно актуальному законодательству, за грязь или снег на номерах предусмотрен штраф размеров в полтысячи рублей. Однако, нередки ситуации, когда представители профильного ведомства умышленно выписывают штрафы суммой в 5 тысяч рублей, апеллируя тем, что собственник сам использовал различные способы, чтобы его регистрационный номер был скрыт.

Сообщается, что в суде это дело начали рассматривать два года назад. Тогда водителя остановили представители ГИБДД и сообщили ему о лишении прав из-за того, что он якобы специально скрыл номерные знаки. Автомобилист с этим не согласился, указав, что они были просто испачканы грязью и снегом из-за непогоды.

Два суда признали поведение инспекторов правильным и посчитали, что наледь на номере – это материал, препятствующий точному определению номерного знака. После этого автомобилист решил обратиться в Верховную судебную инстанцию. И на этот раз ему улыбнулась удача, а суд уличил сотрудников ГИБДД в недобросовестном исполнении своих обязанностей.