За выезд на «вафельницу» начнут штрафовать камеры

В случае образования пробки те водители, которые окажутся на дороге с вафельной разметкой, будут оштрафованы. Сумма санкции составляет 1 тысячу рублей.

Сообщается, что фиксировать правонарушения такого рода начнут камеры видеонаблюдения. Однако, случится это в середине следующего года. На данный момент новая вафельная разметка появилась уже более, чем на сотне перекрёстков. Напомним, что впервые такую разметку стали наносить с середины весны этого года.

В настоящее время штраф уже действует. Однако, большинство водителей всё равно пренебрегают правилами, загораживая проезд. Поэтому в профильном ведомстве посчитали, что намного эффективнее было бы установить на участках с вафельной разметкой камеры, которые точно не пропустят ни одного нарушителя.

Согласно официальной статистике, в нашей стране каждая 6 авария происходит по причине нарушения правил проезда через перекрёсток. И данные нововведения позволят значительно снизить этот показатель.