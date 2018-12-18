За месяц в России выросли цены на Honda, Ford и Hyundai

Согласно отчету аналитиков агентства “Автостат”, за последний месяц на российском авторынке изменились цены на автомобили 26 марок.

Так, в период с 16 ноября по 15 декабря компания Honda увеличила стоимость кроссовера CR-V на 30 тысяч рублей, а Jeep поднял цену модели Compass на 30-70 тысяч рублей.

В линейке компании Ford на 35 тысяч рублей подорожал кроссовер Kuga, а также седан Mondeo, который вырос в стоимости на 75 тысяч рублей.

Компания Hyundai увеличила цены на седан Solaris (на 16 тысяч рублей) и кроссовер Creta (на 17 тысяч рублей).

Среди компаний, изменения цен у которых произошли сразу на несколько моделей, значатся Kia (от 15 до 40 тысяч рублей), Mazda (от 25 тысяч 64 тысяч рублей), Lexus (от 26 до 77 тысяч рублей), Volkswagen (от 10 до 160 тысяч рублей), а а также Volvo (12-326 тысяч рублей), УАЗ (от 15 до 18 тысяч рублей) и Skoda (от 9 до 49 тысяч рублей).

Также в предновогодние недели несколько компаний нашли возможность наоборот снизить цены на некоторые свои модели. Это Chery, которая сделала свои кроссоверы Tiggo 2 и Tiggo 5 дешевле на 55-80 тысяч рублей, а также Mercedes-Benz с моделями GLC-Class (-90 тысяч рублей) и GLS 350d (-320 тысяч рублей). Не остался в стороне и “АвтоВАЗ”, снизивший цены на отдельные комплектации Lada XRay на 3-6 тысяч рублей.