«Волга» не вернется. «ГАЗ» опроверг слухи о возобновлении производства

На днях ряд отечественных СМИ опубликовал информацию о скором возвращении легендарной «Волги» на конвейер Горьковского автомобильного завода.

В статьях коллег указывалось, что новинка может выйти на рынок уже через пару лет, а в качестве нее выступит фургон, который специалисты «Группы ГАЗ» разработают в кооперации с западными партнерами в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Звучали предположения, что новинка станет бюджетной альтернативой немецкого «каблучка» Volkswagen Caddy и возродит знаменитое среди соотечественников имя «Волга».

Тем не менее, ничего из этого не произойдет, о чем косвенно намекнули сегодня представители «Группы ГАЗ».