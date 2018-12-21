ВАЗ-2105 превратили в Lada Vesta при помощи картона

В этом году по интернету разлетелось забавное изображение неизвестного автора, на котором был показан автомобиль ВАЗ-2105, переделанный под Lada Vesta. Машине досталась вся передняя часть от «Весты», а также ее фирменные выштамповки в форме буквы «Х» по бокам.

Батайские блогеры с развлекательного канала на Youtube под названием «Цирк на колесах» взяли за основу эту идею, решив создать реальный автомобиль, переделанный из «пятерки» в Vesta. Правда материалы для этой модернизации были выбраны весьма бюджетные – картон и фольга, но даже с учетом них их затраты на данный тюнинг составили 12 тысяч рублей. У оригинальной Lada Vesta была заимствована только радиаторная решетка.

По словам парней, работа над дизайном “не Весты” завершена, но не над техническим оснащением автомобиля. Три недели назад блогеры анонсировали, что установят на автомобиль бюджетную пневмоподвеску в виде пневмобаллонов, которые нужно накачивать либо компрессором, либо обычным ручным или ножным насосом, что в итоге и сделали.

За время существования данного проекта “не Веста” также получила турбину из пылесоса, “разварки” и другие забавные доработки.