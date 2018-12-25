В России повысят лимит скорости на дорогах

Росавтодор планирует увеличить максимально разрешенный лимит скорости на ряде федеральных трасс.

Так, согласно информации издания «Известия», в ближайшее время разгоняться до скорости в 110 километров в час будет позволено на некоторых участках трасс в Псковской области и Пермском крае.

В свою очередь, на платных трасcах М-4 и М-11 скоростной лимит будет повышен до 130 км/ч.

По мнению представителей Федерального дорожного агентства, увеличение разрешенного лимита скорости на данных трассах позволит сократить аварийность, а также улучшить их пропускную способность.

При этом целесообразность подобного решения вызывает сомнения, поскольку на сегодняшний день за счет возможности превышения разрешенной скорости на 20 км/ч на большинстве трасс в России водители итак едут со скоростью до 120 километров в час.